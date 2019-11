Videoaktionswochen 2019 – Eindrücke der Premieren in Minden und Bielefeld

Die 23. Videoaktionswochen haben im Kino Birke in Minden und im CinemaxX in Bielefeld am 5. und 6. November ihre Premieren gefeiert. Über 300 Kinder und Jugendliche hatten im Vorfeld über 48 Filme produziert. Wir haben die Eindrücke der Premieren für Euch in einem eigenen kurzen Video festgehalten.