Videoaktionswochen 2019 – Premiere der Filme von Kindern und Jugendlichen in Minden

Unser vorerst letzter Teil der 23. Videoaktionswochen in 2019 über die Premiere in Minden, war für uns tatsächlich auch eine solche. Bisher wurden die Mindener Kurzfilme immer mit in Bielefeld gezeigt. So bekamen nun die Akteure des Kreises Minden-Lübbecke ihre eigene Show im Kino Birke. Was die Zuschauer dort zu sehen bekamen, wollen wir Euch nicht vorenthalten und haben die Premiere der 12 Filme für Euch zusammen geschnitten.