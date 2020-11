Videoaktionswochen 2020: Die Preisverleihung

Die Videoaktionswoche fand in diesem Jahr zum ersten Mal virtuell statt. Das Motto lautete: “Auf nach DigItalien… For A Better Tomorrow”. Kinder und Jugendliche aus Ostwestfalen-Lippe waren eingeladen, ihre Filme einzureichen. Pädagogen unterstützten die Teilnehmer bei Dreharbeiten und Produktion. Eine Jury bewertete hinterher die Filme. Während der Preisverleihung stellt Moderator Dirk Rehlmeyer die Filme vor und spricht über die Werke. Natürlich gibt es die 90-sekündigen Clips auch zu sehen. An den sieben Filmen waren mehr als 50 Kinder beteiligt. Wie hat die virtuelle Betreuung funktioniert? Im Gespräch berichten Beteiligte von ihren Erfahrungen mit dem Projekt.