Waffenexporte aus Deutschland

“Von deutschem Boden soll kein Krieg mehr ausgehen” – so lautet ein Zitat vom früheren Bundeskanzler Willi Brandt. Für die Gebiete anderer Länder gilt dieses Zitat offenbar nicht, sagt Luca Klinksiek. Die Zahl der Rüstungsexporte aus Deutschland in Krisengebiete steigt immer weiter. “Initiator von Friedensinitiativen und gleichzeitig viertgrößter Waffenexporteur?” Das ist ein Widerspruch, erklärt Luca Klinksiek in der Reihe “Kommentar 21”. Er sagt, dass Politiker mehr Diskurs auf Augenhöhe mit Kriegsbetroffenen führen müssten, anstatt mit Waffengewalt politische Staatsformen zu verändern zu wollen.