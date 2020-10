Wald-Kinder Projekt “Walk in” der Drogenberatung Bielefeld e.V.

Die Drogenberatung e.V. Bielefeld bietet das Wald-Kinder Projekt “Walk in” an. “Walk in” richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren aus suchtbelasteten Familien und wurde 2009 ins Leben gerufen. Es orientiert sich an der Wald- und Wildnis-Pädagogik, in dem Kindern aus suchtbelasteten Familien ermöglicht wird dem Alltag zu entfliehen und neue Abenteuer zu erleben. Hier kommen die Kinder auf den Genuss der Natur und beschäftigen sich mit diversen Aktivitäten.