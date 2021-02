“WARP 5” aus Herford ist eine Rock-Coverband. Ihr Repertoire reicht von “Foo Fighters” über “Puddle of Mudd” bis hin zu den “Beatles”. Im Backstage-Interview vor ihrem Fernsehkonzert sprechen Sänger Tobias Luig und Gitarrist Kai Niewöhner über die Anfänge von “WARP 5”: Alles begann mit der Schülerband ihrer Söhne. Im Interview geht’s außerdem darum, wie die Band die Corona-Zeit und den Lockdown überstanden hat. Die Musiker sprechen zudem darüber, was hinter dem Namen “WARP 5” steckt. Im anschließenden Konzert spielt die Band Hits wie “Message in a Bottle” von “The Police”, “Wheels” von den “Foo Fighters” und den Song “Every Second”, geschrieben von Gitarrist Kai Niewöhner.