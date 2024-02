Was halten Sie vom ESC?

Der Eurovision Songcontest startet zum 68. mal in Schweden.

Deutschland tritt dieses Jahr mit einem Künstler aus unserer Region an, Isaak stammt aus Espelkamp.

Wird er dieses mal für Deutschland einen guten Platz erzielen, oder sogar den ersehnten Erfolg nach Hause bringen?

Wir wollten von Euch wissen, was haltet Ihr noch vom ESC und waren dazu wieder in der Innenstadt unterwegs, um Eure Meinung zu erfahren.