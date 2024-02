Was halten Sie vom Valentinstag?

Der Valentinstag wurde das erste Mal 1950 durch US-Soldaten nach Nürnberg gebracht, was sich als Tradition entwickelte. Liebende überreichen sich an diesem Tag kleine Geschenke als Geste. Wir wollten von Euch wissen, wie steht Ihr zum Valentinstag? Dazu waren wir in der Innenstadt unterwegs, um Eure Meinung zu erfahren.