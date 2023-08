Was halten Sie von der Bikelane an der Artur-Ladebeck-Straße?

Bielefeld, im Sommer, ist die freundliche Baustelle am Teutoburger Wald. Die neue Bikelane an der Artur-Ladebeck-Straße fiel nicht nur durch verzögerte Bauarbeiten auf, sondern ist ein kontroverses Thema. Pro Fahrtrichtung entfällt jeweils eine Spur für die Autos und die Fahrräder haben mehr Platz. Wir waren in der Innenstadt unterwegs, um zu erfahren, was ihr darüber denkt.