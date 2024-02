Die Gewerkschaften wie z. B. GDL, Verdi, DGB, um nur einige zu nennen, rufen derzeit verstärkt zum Streiken auf, um die Löhne und Arbeitszeiten für die Arbeitnehmer anzupassen.

Wie wichtig sind Gewerkschaften in diesen Zeiten? Sind die Forderungen in Zeiten der Inflation wichtiger denn je?

Wir waren in der Bielefelder Innenstadt unterwegs um von Euch zu erfahren, was haltet Ihr von Gewerkschaften?