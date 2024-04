Was halten Sie von Stefan Raabs Comeback?

Was war denn da los? Ende vergangenen Monats sorgte ein Social Media-Post der einstigen Koryphäe des deutschen Unterhaltungsfernsehens für viel Wirbel. Die meisten Menschen hielten es für einen verfrühten Aprilscherz, doch inzwischen gilt als bestätigt, dass Stefan Raab fast zehn Jahre nach seinem Abschied wieder zurückkehrt.

Ist es das lang erwartete Comeback eines Genies oder nur das Aufwärmen von überholten Altherrenwitzen? Wir waren in der verregneten Bielefelder Innenstadt unterwegs und haben gefragt, was ihr von seiner Rückkehr auf den Bildschirm haltet.