Die Gewerkschaft ver.di in OWL ist Mitglied der Aktion ” Mut zur Verkehrswende” und lud zur Diskussion im Historischen Saal der Ravensberger Spinnerei in Bielefeld ein. Am 20.08.2020 gab es die Podiumsdiskussion zum Thema “Wie geht Verkehrswende in Bielefeld”. Kanal 21 zeichnete die Sendung mit den KandidatInnen zur Oberbürgermeisterwahl in Bielefeld die auch als Livestream zu sehen war auf. Nicht nur die Verkehrswende und ihre Auswirkungen für Fuss- und Radverkehr standen im Mittelpunkt der Diskussionsrunde.