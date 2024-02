Wie stehen Sie zu einem Verbot der AfD?

Heute jährt sich zum 91. Mal der Tag, an dem Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Zu diesem Anlass hat das Bündnis gegen Rechts in Bielefeld zu einer großen Kundgebung für ein gleichberechtigtes, solidarisches und vielfältiges Miteinander aufgerufen. Sie steht für Menschenrechte und Demokratie in Bielefeld, Deutschland und der EU.

Gleichzeitig diskutiert Deutschland über ein Verbot der AfD und stellt deren demokratisches Wirken und Frage. Was wären die Folgen eines Parteiverbotes und kann sich eine Demokratie das erlauben? Wir waren für euch in der Innenstadt und haben uns zu dieser kontroversen Frage umgehört.