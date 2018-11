Wirklich Wichtig?! Kurzfilme von Kindern aus OWL

Über 300 Kinder und Jugendliche aus Ostwestfalen-Lippe drehten vom 26. September bis zum 12. Oktober 2018 Kurzfilme über all die Dinge, die im Leben wichtig sind, oder eben auch nicht. Dieses Medienkompetenz fördernde Projekt fand in diesem Jahr zum 22. Mal in Bielefeld und Umgebung statt. Im ersten Teil gibt es die Filme der Kinder aus der KITA bis zur 4. Jahrgangsstufe. Im Kino waren 450 Kinder, Eltern, Freunde, Erzieher und Pädagogen und feierten die Filme und ihre Macher.