Word Up – Jugend-Slam vom Bielefelder Jugendring e.V.

Junge Musiker stellen ihre selbstkomponierten Songs vor. Die musikalische Bandbreite ist groß: Von Hip-Hop über Rap bis hin zu Soul ist alles dabei. Künstler Manu präsentiert zum Beispiel seine Songs “Skyline” und “Lifeline”. Rapper “Bandog” spricht in seinen Songs “New Me” und “On The Low” über den Neustart. “Yuki” singt in “Your Call” über die Einsamkeit. Einige Jugendliche kritisieren in ihren Liedern auch die Gesellschaft. Während “Marv OG” in seinem Song “Mach’ mal Platz” über das Verfälschen der Wahrheit spricht, rappt “Spacebunny” in “Mein Schweigen” über sexuelle Gewalt. Kanal 21 hat den Jugend-Slam vom Bielefelder Jugendring e.V. aufgezeichnet.