Word Up – Poetry and Music Part II

“Word Up – Poetry and Music” ist eine Veranstaltung vom “Bielefelder Jugendring e.V.”. Dabei treten einige Rapper aus der Stadt auf. Die Künstler stehen mit eigenen Texten auf der Bühne. Außerdem gibt es Cover-Versionen von bekannten Rap-Größen zu hören. Mit dabei sind unter anderem die jungen Sänger Ramon mit seinem Song “Netflix & Chill” und “Joshka106”. Auch “Valentin805” tritt bei “Word Up – Poetry and Music” auf. Er präsentiert seine Single “Seerosenblätter”.