Word Up – Poetry and Music Part III

“Word Up – Poetry and Music” vom “Bielefelder Jugendring e. V.” geht in die dritte Runde. Bei der Veranstaltung stehen verschiedene Rapper aus Bielefeld und Umgebung auf der Bühne. Mit dabei ist unter anderem Rapper “Atreus”. Er präsentiert selbst geschriebene und produzierte Songs. Bei seinem Auftritt erklärt “Atreus”, welche Beats er verwendet hat. Auch Rapper “Joshka106” ist wieder dabei. Dieses Mal tritt er zusammen mit Rapper “OEZ61” auf. Gemeinsam präsentieren sie den Song “Kopfgeld [Überlebenskünstler]”.