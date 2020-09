Der “Bielefelder Jugendring e.V.” präsentiert die Veranstaltung “Word Up – Poetry and Musik”. Bei dem “Jugend-Slam” tragen Jugendliche Gedichte vor oder machen Musik. In den Texten von Liv geht es um Liebe und gesellschaftliche Probleme. Maja spricht bei ihrem Auftritt über Menschen, die sich immer entschuldigen, sowie die Angst vor Spinnen. Die junge Poetry-Slammerin Leonie widmet ihre Texte zwei Freunden: Sie spricht über verbale Gewalt in der Familie und die Folgen von Mobbing wegen Homosexualität. Im musikalischen Teil von “Word Up – Poetry and Music” treten SängerInnen und ein Rapper auf. Maris und Lale vermischen bei ihrem Auftritt außerdem Beatboxen, Klavierspiel und Gesang.