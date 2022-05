Young Refugees TV: Ausbildung als Friseur*in

Yasemin Toprak und Peter Welland bilden Friseur*innen aus. Yasemin Toprak ist Mitglied im “Verein BAJ e.V.”. Der Verein kümmert sich um die berufliche Ausbildung und Qualifizierung von Jugendlichen und Erwachsenen. Peter Welland ist Friseur-Lehrer am Helene-Weber-Berufskolleg in Paderborn. Im Magazin “Young Refugees TV” berichten Yasemin Toprak und Peter Welland aus dem Ausbildungsalltag der Azubis. Sie verraten auch, wie sie selbst zum Friseurberuf gekommen sind. Was müssen Auszubildende können, um Friseur*in zu werden?