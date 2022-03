Young Refugees TV: Dr. Christian Steinfels, Zahnarzt in Bielefeld

Dr. Christian Steinfels arbeitet als Zahnarzt in Bielefeld. Im Magazin “Young Refugees TV” spricht er über die Ausbildung zum Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA). Was muss man für diese Ausbildung können? Wie sieht ein typischer Arbeitstag als ZFA aus? Moderatorin Nadia Zandinan spricht mit Dr. Christian Steinfels über den Ausbildungsweg. Der Beitrag ist Teil eines Workshops zur Berufsorientierung in Bielefeld. Das Projekt “angekommen in deiner Stadt Bielefeld” richtet sich an junge Geflüchtete. Die Initiatoren möchten ihnen helfen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.