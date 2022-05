Young Refugees TV: Tatjana Rossel aus Russland und Carolin Lisci aus Italien über Grenzen

Tatjana Rossel aus Bielefeld kommt mit 10 Jahren aus Russland nach Deutschland. Damals kann sie noch kein Wort Deutsch. Besonders in der Schule hat sie deswegen Probleme. Im Magazin “Young Refugees TV” spricht Tatjana Rossel über die Unterschiede zwischen Deutschland und Russland. Auch Carolin “Caro” Lisci überschreitet als Kind eine Grenze: Ihre Familie wandert damals von Italien nach Deutschland ein. Deutsche Kultur lernt “Caro” erst richtig kennen, als sie in Ostwestfalen-Lippe mit Deutschen in eine Wohngemeinschaft zieht.