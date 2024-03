Zweitzeugen e.V. im Berufskolleg Senne

Wie wichtig es ist, dass die Geschichten der Opfer des Holocausts nicht in Vergessenheit geraten und gerade in der heutigen politischen Lage weitererzählt werden, zeigt der Verein Zweitzeugen.

Ein Workshop fand im Berufskolleg Senne statt, unterstützt durch das Förderprogramm »Demokratisches Zusammenleben in Bielefeld« der Stadt Bielefeld.